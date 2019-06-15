https://static.news.ru/photo/812ea23a-8fe9-11e9-9fab-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

За последние пять лет из-за политики киевских властей цены на газ на Украине выросли более чем на тысячу процентов. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По словам политика, цены на газ с 2014 года выросли на 1090%, коммунальные платежи — на 740%. При этом население Украины не может платить по действующим в стране тарифам, отметил Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

Как писал News.ru, НАК «Нафтогаз Украины» снизила цены на газ для украинцев. Так, в июне стоимость голубого топлива составит 5553,89 гривен за тысячу кубометров без учёта НДС, доставки и наценки поставщика. Таким образом, понижение составит 7,3%.

С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретённое по реверсу в Европе.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил о том, что Россия готова возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%.