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Ливан заявил о необходимости возврата Сирии в ЛАГ

Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Джебран Басиль считает, что препятствий для возвращения Сирии в состав Лиги арабских государств (ЛАГ) нет. Дамаску для этого не нужно чьё-либо разрешение.

«Сирия должна вернуться в наши ряды, вырвавшись из объятий террора, и для этого не нужно разрешения из-за рубежа», — цитирует ТАСС заявление Басиля на совещании глав МИД в Бейруте.

Ранее News.ru писал о том, что страны — участницы ЛАГ не возражают против возвращения Сирии в сообщество. Предполагается, что против этого может выступить только Катар, который поддерживает и финансирует террористическую группу «Братья-мусульмане» (запрещена в России).


#сирия #политика #ливан
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