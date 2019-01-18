Ливан заявил о необходимости возврата Сирии в ЛАГ

https://news.ru/storage/news/5d0bbed01daa6518ee625d1ba8e11338/15222052-e7da-4f4b-b556-a2923a25033a_850.jpg Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Джебран Басиль считает, что препятствий для возвращения Сирии в состав Лиги арабских государств (ЛАГ) нет. Дамаску для этого не нужно чьё-либо разрешение.

«Сирия должна вернуться в наши ряды, вырвавшись из объятий террора, и для этого не нужно разрешения из-за рубежа», — цитирует ТАСС заявление Басиля на совещании глав МИД в Бейруте.

Ранее News.ru писал о том, что страны — участницы ЛАГ не возражают против возвращения Сирии в сообщество. Предполагается, что против этого может выступить только Катар, который поддерживает и финансирует террористическую группу «Братья-мусульмане» (запрещена в России).