Сирия может вернуться в Лигу арабских государств

https://news.ru/storage/news/a24cfd39ce930182890ce08de881e912/c6aedb93-28dd-4997-8d25-caf5ede50167_850.jpg Cui Xinyu/Xinhua/Global Look Press

Арабские страны готовы принять возвращение Сирии в Лигу арабских государств. Катар будет единственной страной, которая выступит против этого решения. Всё дело в том, что Доха на протяжении нескольких лет поддерживала «Братьев-мусульман» (запрещённая террористическая организация в Египте и России. — Прим.).

«Катар не будет счастлив возвращению Сирии в Лигу, так как финансирует и направляет террористов в Идлиб», — заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

Экс-посол уточнил, что Саудовская Аравия «перегружена» из-за войны в Йемене и «оступилась» с делом журналиста Джамаля Хашогги, который был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. По мнению Форда, Саудовская Аравия «не может позволить себе быть изолированной» и будет «искать новых друзей в Дамаске».

Как сообщал News.ru, Саудовская Аравия уже заявила о своём согласии на включение Сирии в Лигу арабских государств.

28 декабря ОАЭ первыми из шести монархий стран Персидского залива возобновили работу закрытой в 2012 году дипмиссии в Дамаске. Примеру Абу-Даби в ближайшее время может последовать и Бахрейн.

Связи ЛАГ с официальным Дамаском были приостановлены сразу после того, как тот избрал насилие главным инструментом «общения» с протестующими и оппозицией в 2011 году.

Лига арабских государств была создана в Каире в 1945 году. В настоящее время в состав Лиги входит 21 государство.