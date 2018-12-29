Сирия может вернуться в Лигу арабских государств

Арабские страны готовы принять возвращение Сирии в Лигу арабских государств. Катар будет единственной страной, которая выступит против этого решения. Всё дело в том, что Доха на протяжении нескольких лет поддерживала «Братьев-мусульман» (запрещённая террористическая организация в Египте и России. — Прим.).
«Катар не будет счастлив возвращению Сирии в Лигу, так как финансирует и направляет террористов в Идлиб», — заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
Экс-посол уточнил, что Саудовская Аравия «перегружена» из-за войны в Йемене и «оступилась» с делом журналиста Джамаля Хашогги, который был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. По мнению Форда, Саудовская Аравия «не может позволить себе быть изолированной» и будет «искать новых друзей в Дамаске».
Как сообщал News.ru, Саудовская Аравия уже заявила о своём согласии на включение Сирии в Лигу арабских государств.
28 декабря ОАЭ первыми из шести монархий стран Персидского залива возобновили работу закрытой в 2012 году дипмиссии в Дамаске. Примеру Абу-Даби в ближайшее время может последовать и Бахрейн.
Связи ЛАГ с официальным Дамаском были приостановлены сразу после того, как тот избрал насилие главным инструментом «общения» с протестующими и оппозицией в 2011 году.
Лига арабских государств была создана в Каире в 1945 году. В настоящее время в состав Лиги входит 21 государство.