https://static.news.ru/photo/cc86599e-b46a-11e9-90da-fa163e074e61_660.jpg Эдвард Сноуден Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден написал книгу под названием «Личное дело». На страницах мемуаров он «расскажет историю своей жизни». Выход воспоминаний запланирован на 17 сентября 2019 года.

Литературный труд завезут в магазины США, Великобритании, Австралии, Индии, ЮАР и ещё 15 стран.

Он (Эдвард Сноуден — News.ru) впервые расскажет о том, как создавал систему массовой слежки, а потом пытался разрушить её, — говорится в сообщении на официальной странице издательства Metropolitan Books в социальной сети Facebook.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о методах слежки спецслужб США и Великобритании в Сети. После он отправился в Гонконг, а оттуда — в Москву. В 2014 году ему предоставили политическое убежище в России, так как в Штатах бывшего сотрудника АНБ могут приговорить к 20 годам тюрьмы за шпионаж.

Ранее Сноуден заявил, что задержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа стало «чёрным моментом для свободы прессы». По его словам, кадры того, как эквадорский посол приглашает тайную полицию Великобритании в посольство, чтобы «вывести издателя материалов, получивших премию», напечатают в учебниках истории.