https://static.news.ru/photo/862707d6-a24b-11e9-957e-fa163e074e61_1024.jpgФото: National Bank of Georgia/flickr.com
Курс национальной грузинской валюты в обменных пунктах Тбилиси поставил новый антирекорд — 2,94 лари за американский доллар.
Ещё утром курс достигал 2,84 лари. Затем с каждым часом начал падать, сейчас $1 стоит 2,94 лари, — сообщила РИА Новости сотрудница обменного пункта в Тбилиси.
Национальный банк Грузии пока не устанавливал новый обменный курс, обновление цифр ожидают вечером 9 июля.
Как писал News.ru, официальный курс грузинского лари опустился до исторического минимума — 25 июня он составил 2,8333 лари за доллар США. Как сообщает Нацбанк Грузии, доллар укрепился к лари примерно на 1,4%, а официальный курс грузинской валюты достиг минимального значения с момента её введения в 1995 году.