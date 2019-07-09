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Президент США Дональд Трамп заявил, что не встречался лично с послом Великобритании Кимом Дарроком, который отправлял в Лондон критические телеграммы, но считает его «глупым парнем».

Сумасшедший посол, которого Великобритания отправила в Соединённые Штаты, нас не пугает, он очень глупый парень... Я с ним не знаком, но мне говорили, что он напыщенный глупец, — написал Трамп...