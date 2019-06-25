https://static.news.ru/photo/a370051a-975e-11e9-b66f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: National Bank of Georgia/Flickr

Официальный курс грузинского лари опустился до исторического минимума. Он составил 2,8333 лари за доллар США.

Как сообщает Нацбанк Грузии, доллар укрепился к лари примерно на 1,4%, а официальный курс грузинской валюты достиг минимального значения с момента её введения в 1995 году.

Как ранее писал News.ru, основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили считает, что вероятные убытки страны в случае полного запрета на авиасообщение с Россией и остановки потока российских туристов за летний сезон могут составить 2,1 млрд лари (около $750 млн). По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае россияне совершили более 172 тысяч визитов в республику и оказались на первом месте среди иностранных туристов.