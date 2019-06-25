Официальный курс грузинского лари опустился до исторического минимума. Он составил 2,8333 лари за доллар США.
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Как ранее писал News.ru, основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили считает, что вероятные убытки страны в случае полного запрета на авиасообщение с Россией и остановки потока российских туристов за летний сезон могут составить 2,1 млрд лари (около $750 млн). По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае россияне совершили более 172 тысяч визитов в республику и оказались на первом месте среди иностранных туристов.