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«Крёстного отца метамфетамина» казнили в Китае

c40/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Китайский чиновник Цай Дунцзя, попавшийся на производстве и сбыте наркотиков, казнён по приговору суда. СМИ называли его «крёстным отцом метамфетамина».

Дунцзя до ареста в 2014 году занимал пост секретаря отделения Коммунистической партии Китая (КПК) в сельском поселении Бошэ в провинции Гуандун. Согласно материалам следствия, он был причастен не только к производству и продаже метамфетамина, но и к поставкам в страну других психотропных средств общим весом около 180 кг.

Смертный приговор чиновнику был вынесен ещё в 2016 году народным судом в Фошане, но он обжаловал его. Вердикт поддержал Гуандунский высший народный суд, а затем он был утверждён Верховным народным судом Китая, сообщает издание GlobalTimes.

Ранее News.ru сообщил о том, что китайские власти приговорили к высшей мере наказания гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга. Его уличили в контрабанде метамфетамина. 


#наркотики #китай #чиновник #смертнаяказнь
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