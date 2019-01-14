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Гражданину Канады вынесли смертный приговор в Китае

Vit Cerny/CTK/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Китайский суд приговорил к высшей мере наказания гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга, попавшегося на контрабанде наркотиков.

Вердикт был вынесен судом средней ступени города Далянь в провинции Ляонин. Он подтвердил приговор суда нижестоящей инстанции, который ранее попытался обжаловать Шелленберг.  

В соответствии с решением суда всё личное имущество канадца будет конфисковано после приведения приговора в исполнение, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о задержании на белорусско-польской границе гражданина России, которому предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков. Его остановили на таможенном пункте «Варшавский мост» и при досмотре личных вещей нашли марихуану и гашишное масло. Мужчина арестован, ему грозит до семи лет лишения свободы.


#наркотики #китай #канада #контрабанда
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