Гражданину Канады вынесли смертный приговор в Китае

Китайский суд приговорил к высшей мере наказания гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга, попавшегося на контрабанде наркотиков.
Вердикт был вынесен судом средней ступени города Далянь в провинции Ляонин. Он подтвердил приговор суда нижестоящей инстанции, который ранее попытался обжаловать Шелленберг.
В соответствии с решением суда всё личное имущество канадца будет конфисковано после приведения приговора в исполнение, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал о задержании на белорусско-польской границе гражданина России, которому предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков. Его остановили на таможенном пункте «Варшавский мост» и при досмотре личных вещей нашли марихуану и гашишное масло. Мужчина арестован, ему грозит до семи лет лишения свободы.