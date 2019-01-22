Китай подтвердил рождение детей с модифицированной ДНК

https://news.ru/storage/news/aefe5923040531f9f4d539cbd0ce49a3/6d645b91-b985-48ed-a948-188d89cc1551_850.jpg Li Ziheng/Cai Yang/Global Look Press

Власти Китая подтвердили информацию о рождении на территории страны генетически модифицированных девочек-близнецов. Кроме того, удалось найти беременную женщину, которая также являлась участницей эксперимента учёного по имени Хэ Цзянькуй, прославившегося запрещёнными опытами по изменению ДНК эмбриона человека ради иммунитета к ВИЧ.

Проведённое расследование показало, что генетик грубо нарушил законодательство как самим своим экспериментом, так и тем, что никого о нём не проинформировал заранее. На протяжении двух лет он подделывал результаты этической экспертизы и набрал восемь пар для участия в программе, что привело к двум беременностям, сообщает Xinhua.

В результате применения технологии CRISPR на свет появились девочки-двойняшки с отредактированным геномом, у первой из которых оказалась одна копия гена, дающая иммунитет к ВИЧ, а у второй — обе копии.

О своём эксперименте учёный заявил всему миру в прошлом году, однако результаты его работы не были опубликованы ни в одном научном журнале. Учёная общественность Китая осудила Цзянькуя и обвинила его в неэтичности. При этом сам генетик оправдывал свои исследования тем, что они якобы могут спасти сотни тысяч жизней.

Ранее News.ru писал о том, что китайский учёный Хэ Цзянькуй оказался замешан в коррупционном скандале. В настоящее время генетик находится под домашним арестом в городе Шэньчжэнь, где он раньше работал в научно-технологическом университете. Если вина учёного будет доказана, то ему грозит высшая мера наказания — смертная казнь. Пока не ясно, кому и зачем Цзянькуй давал взятки, но, по некоторым данным, таким образом он якобы «расчищал» путь для популяризации своих «достижений».