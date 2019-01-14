Китай отправит зонд «Чанъэ-5» к Луне до конца года

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Китайский исследовательский аппарат «Чанъэ-5» отправится к Луне до конца 2019 года. Зонд должен будет взять пробы лунного грунта и доставить их на Землю.

Аппарат планировали отправить к спутнику в 2017 году, однако миссию пришлось отложить из-за аварии ракеты-носителя «Чанчжэн-5». По словам директора по международному сотрудничеству CNSA Сюй Яньсун, очередной тестовый запуск ракеты запланирован на 2019 год, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что космический аппарат «Чанъэ-4», впервые совершивший посадку на обратной стороне Луны, прислал на Землю панорамные снимки поверхности спутника. Специалисты получили их через спутник-ретранслятор Queqiao. Это фотографии с обзором в 360 градусов, их засняла камера, установленная на верхней части зонда.