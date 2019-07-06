https://static.news.ru/photo/e74c919e-a001-11e9-af5b-fa163e074e61_1024.jpg Кевин Спейси Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Сотрудники полиции Великобритании приезжали в США для беседы с голливудским актёром Кевином Спейси. Встреча коснулась шести обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых против знаменитости в Альбионе.

В Скотленд-Ярде пояснили, что допрос состоялся в мае 2019 года. Артист сам дал согласие на общение с полицейскими и не был арестован. Расследование дел продолжается, передаёт Variety .

Ранее News.ru писал, что молодой человек, который утверждал, что в 2016 году подвергся домогательствам со стороны Спейси, отказался от гражданского иска. Документ был подан 26 июня в суд города Нантакет, штат Массачусетс.