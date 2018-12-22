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«Керченский инцидент» может повториться в Арктике

Северный флот в Арктике mil.ru

Северный флот в Арктике

в мире [ версия для печати ]

Немецкая пресса опасается повторения «керченского инцидента» в Арктике. По мнению журналистов, к этому могут привести действия США, которые хотят «обеспечить свободу» морской навигации.

Автор статьи предполагает, что американская сторона развернёт свою деятельность в районах, на которые претендует Россия.

Он отметил, что Москва продолжает усиливать контроль над своими прибрежными водами, для чего существуют экономические и военные причины. В пример журналист привёл расширение российского военного присутствия в Арктике.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что организация готова дать ответ на действия РФ в Арктике, также увеличив своё присутствие в данном регионе. В свою очередь вице-адмирал Эндрю Льюис, командующий воссозданным Вторым флотом ВМС страны, допускал, что Соединённые Штаты будут действовать и на спорных территориях.

По словам автора материала в издании Telepolis, инцидент в Керченском проливе показал, что российская сторона готова дать агрессивный ответ, чтобы защитить свои интересы. Поэтому подобные случаи могут повториться.

Как сообщал News.ru, ранее замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино сообщил, что Вашингтон окажет Киеву финансовую помощь в размере $10 млн после инцидента в Керченском проливе. По его словам, решение было принято в ответ на «опасную эскалацию со стороны России» и её действия 25 ноября.


#сша #германия #россия #арктика #Азовскоеморе #керченскийпролив
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