https://static.news.ru/photo/91f8c3f8-95f6-11e9-b527-fa163e074e61_1024.jpg Иорданская долина Фото: Nidal Eshtayeh/Xinhua/Global Look Press

Израильское правительство обещает «открыто и честно» рассмотреть предложенную Трампом сделку века. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Премьер отметил, что Израиль не будет поступать как Палестина, сразу отвергнув такую сделку. Нетаньяху обещает выслушать американское предложение, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Не могу понять, как палестинцы отвергли план, даже не выслушав его содержание. Таким путем прогресса не достичь, — сказал Нетаньяху.

Заявление прозвучало, когда премьер-министр Израиля вместе с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном осматривали Иорданскую долину и забор безопасности.

Нетаньяху заметил, что Иорданская долина — это «стратегическое место», а её лощина и холмы вокруг — «необходимый минимум» для защиты государства. И если Израиль покинет долину, то это, считает премьер, принесёт «войну и террор», что страна уже проходила и совершенно не хочет повторения.

Болтон в свою очередь заверил, что президент Трамп будет серьёзно воспринимать все указанные опасения по мере продвижения переговоров.

Ранее News.ru сообщал, что заявление посла США в Израиле Дэвида Фридмана о том, что еврейское государство вправе взять под контроль некоторые районы Западного берега реки Иордан, вызвало предсказуемый шквал критики. Администрацию президента США Дональда Трампа обвиняют в предвзятости и открытой поддержке одной из сторон палестино-израильского конфликта.