USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,730.41 $
МОСКВА-5°C21:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Италия призвала ФРГ вернуть украденную нацистами картину

RoseHAN/CC 4.0/wikipedia.org

в мире [ версия для печати ]

Итальянская галерея Уффици призвала Германию вернуть картину «Ваза с цветами» голландского художника Яна ван Хейсума. По данным организации, полотно было украдено нацистами во время Второй мировой войны.

В заявлении музея говорится, что картина на данный момент находится у немецкой семьи, которая до сих пор не вернула её, несмотря на многочисленные просьбы итальянского правительства.

До тех пор пока «Ваза с цветами» не вернётся в музей, на её месте будет висеть чёрно-белое фото с надписью «Украдена» на трёх языках, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Верховный суд утвердил приговор в отношении Юрия Ланцова, который четыре года назад похитил пять картин Исаака Левитана. В сентябре Нижегородский областной суд приговорил его к 14 годам лишения свободы, но он настаивал на незнании истинной ценности этих картин.


#германия #италия #кража #нацисты #картины
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
общество 15:13, 18 декабря 2018
Третьяковская галерея рассказала о судьбе картины Репина
культура 10:43, 12 декабря 2018
Владелец картины «Венера и Адонис» отказался от её продажи музею
шоу-бизнес 18:20, 11 декабря 2018
Адвокат: из описи имущества Степаненко пропали 60 картин
Лента новостей
в мире 21:47
Трамп заверил Болсонару в поддержке со стороны США
общество 21:42
Кольцевую развязку возле Шереметьево реконструируют
общество 21:36
МЧС не исключает обрушение дома в Магнитогорске
в мире 21:24
Задержанный шпион оказался директором по безопасности
общество 21:16
Состояние магнитогорского младенца оценивают как тяжёлое
Другие новости
в мире 21:47
Трамп заверил Болсонару в поддержке со стороны США
в мире 21:24
Задержанный шпион оказался директором по безопасности
в мире 20:57
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
в мире 20:41
Болсонару вступил в должность президента Бразилии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top