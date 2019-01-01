Италия призвала ФРГ вернуть украденную нацистами картину

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Итальянская галерея Уффици призвала Германию вернуть картину «Ваза с цветами» голландского художника Яна ван Хейсума. По данным организации, полотно было украдено нацистами во время Второй мировой войны.

В заявлении музея говорится, что картина на данный момент находится у немецкой семьи, которая до сих пор не вернула её, несмотря на многочисленные просьбы итальянского правительства.

До тех пор пока «Ваза с цветами» не вернётся в музей, на её месте будет висеть чёрно-белое фото с надписью «Украдена» на трёх языках, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Верховный суд утвердил приговор в отношении Юрия Ланцова, который четыре года назад похитил пять картин Исаака Левитана. В сентябре Нижегородский областной суд приговорил его к 14 годам лишения свободы, но он настаивал на незнании истинной ценности этих картин.