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Похитителю картин Левитана утвердили приговор

«Речная заводь» wikiart.org

«Речная заводь»

происшествия [ версия для печати ]

Верховный суд утвердил приговор в отношении Юрия Ланцова, который четыре года назад похитил пять картин Исаака Левитана. В сентябре Нижегородский областной суд приговорил его к 14 годам лишения свободы, но он настаивал на неведении истинной ценности этих картин.

В августе 2014 года в городе Плёс Ивановской области 37-летний Ланцов, разбив окно, проник в дом-музей Левитана и похитил картины «Розы», «Речная заводь», «Полустанок», «Тихая речка», «Овраг с забором». Общая стоимость похищенного оценена в 195 млн рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Однако картины продать не удалось, и в 2016 году они были изъяты полицейскими в доме одного из его сообщников. Картины вернули в музей. А по этому делу осудили также Максима Хомца и Константина Буяновского, которые вместе с Ланцовым совершили не одно разбойное нападение.

Ланцов, приговорённый к 14 годам лишения свободы, с приговором не согласился, заявив, что не понимал ценности украденных картин. Но судебная коллегия решила оставить приговор без изменений, поскольку Ланцов имеет высшее образование и не мог не понимать значимость похищенного.

Ранее News.ru писал, что в городе Лабытнанги (ЯНАО) вынесен обвинительный приговор индивидуальному предпринимателю за кражу в особо крупных размерах. Он выкрал у знакомой предпринимательницы 1922 кг пантов северных оленей и успел продать их за 3,7 млн рублей по поддельным документам. Кража произошла ещё в августе 2016 года. 57-летний предприниматель узнал, что его коллега закупила партию пантов и хранит их в контейнере-рефрижераторе. Так как на территории округа в это время действовал карантин по сибирской язве, а у женщины не имелось документов, подтверждающих безопасность закупленной продукции, предприниматель был уверен, что в полицию она обращаться не станет.


#кража #картины #Левитан
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