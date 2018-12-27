Похитителю картин Левитана утвердили приговор

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«Речная заводь»

Верховный суд утвердил приговор в отношении Юрия Ланцова, который четыре года назад похитил пять картин Исаака Левитана. В сентябре Нижегородский областной суд приговорил его к 14 годам лишения свободы, но он настаивал на неведении истинной ценности этих картин.

В августе 2014 года в городе Плёс Ивановской области 37-летний Ланцов, разбив окно, проник в дом-музей Левитана и похитил картины «Розы», «Речная заводь», «Полустанок», «Тихая речка», «Овраг с забором». Общая стоимость похищенного оценена в 195 млн рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Однако картины продать не удалось, и в 2016 году они были изъяты полицейскими в доме одного из его сообщников. Картины вернули в музей. А по этому делу осудили также Максима Хомца и Константина Буяновского, которые вместе с Ланцовым совершили не одно разбойное нападение.

Ланцов, приговорённый к 14 годам лишения свободы, с приговором не согласился, заявив, что не понимал ценности украденных картин. Но судебная коллегия решила оставить приговор без изменений, поскольку Ланцов имеет высшее образование и не мог не понимать значимость похищенного.

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