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Хиллари Клинтон готова бороться с Трампом за кресло президента

Хиллари Клинтон Ron Sachs /dpa/ Global Look Press

Хиллари Клинтон

в мире [ версия для печати ]

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключает, что может побороться за президентское кресло в 2020 году.

По данным источников CNN, это не означает, что уже прорабатываются какие-то планы на этот счёт или идёт подготовка к началу избирательной кампании.

При этом собеседник агентства отметил, что сильно удивится, если 71-летняя Клинтон решится вновь вступить в борьбу за кресло в Белом доме.

В ходе выборов, состоявшихся в 2016 году, Хиллари Клинтон проиграла республиканцу Дональду Трампу.

Ранее News.ru писал о том, что экс-помощник Клинтон Марк Пенн дал понять, что бывшая первая леди Америки пустит в ход новый политический образ. В экспертной среде полагают, что на руку Клинтон будут играть такие набравшие обороты общественные движения, как MeToo.


#сша #выборы #хиллариклинтон
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