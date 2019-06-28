https://static.news.ru/photo/f47c5342-99c9-11e9-a01a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Представители грузинской диаспоры на территории Российской Федерации написали главе государства Владимиру Путину открытое письмо, в котором призвали лидера страны отменить свой указ о прекращении прямых перелётов между РФ и закавказской республикой и возобновить авиасообщение.

Как следует из текста послания, живущие в России грузины хотят мира для Грузии и России и не поддерживают радикальных настроений и происходящего последние недели в Тбилиси, информирует ТАСС.

Господин президент, вы сами ни раз говорили, что санкции — не способ решения. Они не могут являться нормой в отношениях двух стран. Запрет перевозок — это тяжёлые санкции, возлагаемые на народы наших стран, — отметил президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Георгий Цурцумия.

После антироссийских митингов в Тбилиси президент РФ Владимир Путин ввёл запрет на гражданское авиасообщение с Грузией с 8 июля и рекомендовал туроператорам не продавать путёвки в страну.

Ранее правительство Грузии заявило, что не намерено давать письменные и юридические гарантии безопасности российским туристам, желающим посетить закавказскую республику, писал News.ru.