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Генпрокурор Украины выступил за легализацию проституции

Генпрокурор Украины Юрий Луценко twitter.com/@ArgumentuaLife

Генпрокурор Украины Юрий Луценко

в мире [ версия для печати ]

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о необходимости легализовать проституцию в стране. По его словам, отрасль интим-услуг, находящаяся под контролем властей, была бы выгоднее, чем нелегальная.

«Это непросто с точки зрения христианской морали, но тем не менее надо признавать реалии и делать их наименее опасными для общества», — заявил Луценко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Генпрокурор Украины также заявил, что является сторонником легализации оружия. Кроме того, Луценко признался в двух судимостях и заявил, что готов к третьей. 

В 2010 году Юрий Луценко был признан виновным в крупной растрате и приговорён к четырём годам тюрьмы. В 2013 году его помиловал действовавший тогда президент Виктор Янукович.


#украина #проституция #юрийлуценко
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