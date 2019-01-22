Генпрокурор Украины выступил за легализацию проституции

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о необходимости легализовать проституцию в стране. По его словам, отрасль интим-услуг, находящаяся под контролем властей, была бы выгоднее, чем нелегальная.

«Это непросто с точки зрения христианской морали, но тем не менее надо признавать реалии и делать их наименее опасными для общества», — заявил Луценко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Генпрокурор Украины также заявил, что является сторонником легализации оружия. Кроме того, Луценко признался в двух судимостях и заявил, что готов к третьей.

В 2010 году Юрий Луценко был признан виновным в крупной растрате и приговорён к четырём годам тюрьмы. В 2013 году его помиловал действовавший тогда президент Виктор Янукович.