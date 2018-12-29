Молдавия выдала РФ вербовщика ИГ

https://news.ru/storage/news/a870f69b3c1bee749363d6819cd8b8cd/a40af0ec-4a2a-4a0a-abe9-991dbc00a2bf_850.jpg ЦОС ФСБ/ТАСС

В центре общественных связей ФСБ сообщили, что Республика Молдова выдала россиянина, который воевал на стороне ИГ (запрещено в РФ).

«ФСБ совместно с Генеральной прокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из Республики Молдова находящегося в международном розыске гражданина России Давудова Надира Минбалаевича, 1990 г. р.», — говорится в сообщении ФСБ.

По данным ФСБ, Давудов в 2013 году выехал в Сирию, где вступил в состав террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), чтобы воевать против правительственных войск. Предполагается, что молодой человек также занимался вербовкой с помощью сети Интернет. В 2017 году Давудов по поддельным документам прибыл в Кишинёв, где был задержан местными правоохранительными органами по ориентировке российской стороны.

Экстрадиция подозреваемого в Россию уже осуществлена. Проводятся дальнейшие следственные действия по документированию его причастности к совершенным преступлениям.

Ранее News.ru писал, что прокуратура Швеции предъявила обвинения в планировании теракта трём мигрантам из Узбекистана и Киргизии. Им же и ещё трём их знакомым предъявили обвинение в пособничестве терроризму. Фигурантам дела от 30 до 46 лет. Согласно обвинению, мигранты хранили «большое количество химикатов и другое оборудование, при помощи которых намеревались убить или ранить других людей».