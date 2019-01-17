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Эстония собралась играть в освобождение Нарвы

Эстония собралась играть в освобождение Нарвы

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Силовики Эстонии и других стран в 21-й раз проведут военно-спортивную игру «Десант Утриа», названную так в честь сражения эстонских и финских солдат с Красной армией у деревни Утриа в начале 1919 года, в результате которого советские войска были вытеснены из Нарвы. Об этом сообщили в военно-спортивном обществе «Эрна», которое выступает организатором соревнований.

В игре, которая состоится 17—19 января, примут участие 30 команд, представляющих подразделения Сил обороны Эстонии, полицейских, пограничников и военизированного ополчения Кайтселиит, а также команды из Латвии, Нидерландов и Польши, передаёт РИА Новости.

Участники игры должны пройти 60-километровый маршрут с препятствиями на северо-востоке Эстонии, продвигаясь в сторону Нарвы, как это было в январе 1919 года.

Соревнования «Десант Утриа» впервые прошли в 1999 году. Они считаются зимней разновидностью международной военно-спортивной игры «Поход Эрна», названной в честь нацистской диверсионной группы «Эрна», которая была десантирована с территории Финляндии в тыл Красной армии в 1941 году и ликвидирована в одном из болот на севере Эстонии.

Как писал News.ru, ранее службы правопорядка Эстонии задержали российского водителя, который дважды нарушил скоростной режим в балтийской стране. Суд назначил арест на трое суток. Молодого человека также лишили «шенгена» сроком на год.


#игры #эстония #нарва
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