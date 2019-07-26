https://static.news.ru/photo/10a01bac-afb0-11e9-8f32-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна откажется от покупки американских самолётов Boeing, если США введут санкции против республики из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Если так пойдёт и дальше, нам придётся пересмотреть этот вопрос, — отметил турецкий лидер, намекая на сложные отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Договор предполагает поставку американских Boeing на сумму $10 млрд для авиакомпании Turkish Airlines, передаёт Bloomberg .

Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что первая часть поставок систем ПВО С-400 была доставлена в Турцию 30 спецрейсами. Он добавил, что ЗРК сможет работать с комплексами других стран без потери функциональности, так как это система универсальна.

Как писал News.ru, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун считает, что поставки российских зенитных комплексов С-400 стали лишь предлогом для эскалации напряжённости.