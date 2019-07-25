https://static.news.ru/photo/77e3af5c-aefe-11e9-8a81-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Кличко Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал дело возбуждённое Национальным антикоррупционным бюро Украины по факту злоупотреблений чиновников при строительстве велосипедно-пешеходного моста в столице. По словам градоначальника, ему таким образом пытаются «испортить репутацию».

Мост стал объектом политической борьбы, потому что он людям нравится, потому что он делает Киев гораздо красивее. Как можно украсть деньги, когда они лежат на счету Киевского городского совета?... Чтобы деньги украсть, нужно их иметь, — сказал Кличко в эфире телеканала «112 Украина».

Мост открыли 25 мая. Он соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов. Часть конструкций была выполнена из больших стеклянных панелей. На следующий день после открытия две из них треснули. Мост в итоге для пешеходов закрыли.

24 июля стало известно, что руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан направил в правительство страны представление об увольнении с поста мэра Киева Виталия Кличко. Причина — избрание нового главы государства.

Ранее Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Политику вручили повестку по делу о земельных махинациях. Следственное действие назначено на ближайшую пятницу, 26 июля. Кличко назвал появившиеся в СМИ сообщения об открытии ГБР в отношении него уголовного производства чушью. Он отметил, что как столичный мэр действует в правовом поле, писал News.ru.