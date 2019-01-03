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Грузия оказалась на грани эпидемии «свиного гриппа»

Rob Swanson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Грузинские врачи подтвердили шесть смертей от вируса H1N1. Второе название инфекции — свиной грипп, сообщает глава национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Амиран Гамкрелидзе.

Лаборатории доказали 144 случая заражения, 140 из них приходится на печально известную болезнь, пишет «Интерфакс».

«В нынешнем году циркулирует штамм гриппа, А H1N1, который характеризуется большей агрессивностью», — говорится в сообщении медицинского ведомства.

Обстановка в стране близка к эпидемии.

Ранее News.ru сообщал о гибели восьмилетней девочки от менингита в Башкирии. Ребёнку провели ряд диагностических процедур, но инфекция оказалась сильнее — пациентка умерла.


#болезни #Грузия #грипп
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