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Минздрав Башкирии проверяет факты эпидемии менингита

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Восьмилетняя девочка умерла в Янаульской ЦБ Башкирии от менингита. Ребёнку провели ряд диагностических процедур, но инфекция оказалась сильнее — пациентка умерла.

Врачи обследуют одноклассников умершей, её родственников и знакомых, общавшихся с покойной, чтобы убедиться, является ли случай заболевания началом эпидемии, пишет официальный сайт республиканского Минздрава.

Ведомство предупредило жителей региона о том, что при первых признаках менингита — высокой температуре, головной боли, ознобе, боли в мышцах, появлении геморрагической сыпи на теле — необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Ранее News.ru сообщал о гибели третьего пациента в Грузии с подозрением на «свиной грипп». Попытки грузинских медиков спасти пациентку оказались тщетными. Специалисты подозревают, что покойная скончалась от вируса H1N1. В конце декабря 2018 года в стране зафиксированы два случая гибели от опасной инфекции. Жертвы жили в Батуми и Кутаиси. Одна из них была на 38-й неделе беременности.


#башкирия #менингит
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