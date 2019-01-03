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Жительница Грузии умерла вероятно от «свиного гриппа»

Xu Zhongting/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Женщина могла умереть от опасной инфекции, именуемой «свиным гриппом». Попытки грузинских медиков спасти пациентку оказались тщетными.

Жительницу Горийского района Грузии госпитализировали в тяжёлом состоянии с симптомами, напоминающими острое инфекционное заболевание. По словам врачей, умершая слишком поздно спохватилась. Её погубила осложнённая форма заболевания, пишет «Интерфакс».

Специалисты подозревают, что покойная скончалась от вируса H1N1, более известного как «свиной грипп». Опасения может подтвердить лабораторное исследование проб.

В конце декабря 2018 года в Грузии зафиксированы два случая гибели от H1N1. Жертвы жили в Батуми и Кутаиси. Одна из них была на 38-й неделе беременности.

Ранее News.ru сообщал о сложной ситуации со «свиным гриппом» в России. Забайкальский край стал пятым по счету регионом, где выявлены первые заболевшие в эпидемическом сезоне 2018−2019 гг. До этого случаи заражения отмечались в Самарской, Липецкой, Новосибирской, Ульяновской области.


#Грузия #грипп
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