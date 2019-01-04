Боевики атаковали полицейских в Мьянме

По меньшей мере 13 сотрудников полиции Мьянмы погибли в результате нападения боевиков исламистского движения «Араканская армия». Атака была осуществлена на четыре опорных пункта правоохранителей в штате Ракхайн.
В атаке участвовали в общей сложности около 150 боевиков. В настоящее время проводится поиск местных жителей, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за инцидента, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что боевики радикального движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) атаковали полицейский участок в провинции Баглан. Область находится на севере Афганистана.