Боевики атаковали полицейских в Мьянме

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По меньшей мере 13 сотрудников полиции Мьянмы погибли в результате нападения боевиков исламистского движения «Араканская армия». Атака была осуществлена на четыре опорных пункта правоохранителей в штате Ракхайн.

В атаке участвовали в общей сложности около 150 боевиков. В настоящее время проводится поиск местных жителей, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за инцидента, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что боевики радикального движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) атаковали полицейский участок в провинции Баглан. Область находится на севере Афганистана.