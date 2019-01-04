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Боевики атаковали полицейских в Мьянме

Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

По меньшей мере 13 сотрудников полиции Мьянмы погибли в результате нападения боевиков исламистского движения «Араканская армия». Атака была осуществлена на четыре опорных пункта правоохранителей в штате Ракхайн.

В атаке участвовали в общей сложности около 150 боевиков. В настоящее время проводится поиск местных жителей, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за инцидента, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что боевики радикального движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) атаковали полицейский участок в провинции Баглан. Область находится на севере Афганистана.


#атака #боевики #полицейские #Мьянма
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