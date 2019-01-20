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Анархисты атаковали полицейских на митинге в Афинах

Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Порядка 30 демонстрантов атаковали сотрудников греческой полиции, пытаясь прорваться к зданию парламента во время митинга против переименования Македонии.

Нападавшие бросали в полицейских емкости с белой и красной красками, а также фаеры. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.  

Действия полиции заставили сотни демонстрантов резко отступить, что привело к давке в их рядах. Несколько пожилых людей потеряли сознание, у некоторых применение газа вызвало проблемы с дыханием, сообщает издание «Прото тема».

По данным полиции, стражей порядка атаковали анархисты, которые выкрикивали лозунги против протестующих.  

Ранее News.ru писал о том, что перед зданием греческого парламента на площади Синтагма в Афинах собрались более 100 тысяч человек. Организаторы митинга против переименования Македонии ожидают, что количество протестующих возрастёт до 600 тысяч. 


#греция #афины #полиция #протесты
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