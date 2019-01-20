Свыше сотни тысяч протестующих собрались в центре Афин

Более ста тысяч человек участвуют в митинге против переименования Македонии, который проходит на площади Синтагма в Афинах. Они призывают парламент Греции отказаться от ратификации соглашения со Скопье.
На акцию протеста собрались представители политических и общественных организаций со всех регионов Греции, монахи со Святой горы Афон и священнослужители Элладской православной церкви. Их поддерживают представители органов местного самоуправления из греческой области Македония, члены греческой диаспоры из разных стран мира.
По словам организаторов митинга, число протестующих может увеличиться в несколько раз, так как ещё не все автобусы с участниками акции добрались до места её проведения, сообщает ТАСС.
Парламент Греции намерен приступить к обсуждению соглашения о переименовании Македонии 21 января. Правительство рассчитывает на то, что более половины законодателей проголосуют в поддержку документа.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что переименование Македонии и вхождение в состав НАТО спасет страну и все Балканы от «злонамеренных действий» России.