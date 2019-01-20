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Свыше сотни тысяч протестующих собрались в центре Афин

Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Более ста тысяч человек участвуют в митинге против переименования Македонии, который проходит на площади Синтагма в Афинах. Они призывают парламент Греции отказаться от ратификации соглашения со Скопье.

На акцию протеста собрались  представители политических и общественных организаций со всех регионов Греции, монахи со Святой горы Афон и священнослужители Элладской православной церкви. Их поддерживают представители органов местного самоуправления из греческой области Македония, члены греческой диаспоры из разных стран мира.

По словам организаторов митинга, число протестующих может увеличиться в несколько раз, так как ещё не все автобусы с участниками акции добрались до места её проведения, сообщает ТАСС.

Парламент Греции намерен приступить к обсуждению соглашения о переименовании Македонии 21 января. Правительство рассчитывает на то, что более половины законодателей проголосуют в поддержку документа.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что переименование Македонии и вхождение в состав НАТО спасет страну и все Балканы от «злонамеренных действий» России. 


#греция #протесты #общество #Македония
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