https://static.news.ru/photo/250cb126-0977-41ba-a4b6-1f22bf5f420c_1024.jpg Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Слишком низкие налоговые поступления, которые по сравнению с прошлым годом выросли лишь на 3% вместо ожидаемых 6%, могут привести Соединённые Штаты к дефолту уже в сентябре. Об этом говорится в докладе Центра двухпартийной политики (BPC).

По данным агентства Bloomerg , лимит государственного долга будет превышен в ближайшие месяцы, если Конгресс не примет решения по его повышению.

Несмотря на угрозу, нависшую над экономикой США, нижняя палата американского парламента 26 июля уходит в отпуск. При этом вопрос повышения лимита госдолга не поднимался.

По словам главы отдела экономической политики BPC Шай Акабаса, если правительство уйдёт на каникулы без соответствующего решения, то Вашингтон рискует не обеспечить исполнение своих кредитных обязательств.

В начале 2019 года государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $22 трлн. Кроме того, за 2018 финансовый год дефицит бюджета Соединённых Штатов вырос на 17% — до $779 млрд.

Ранее News.ru писал о том, что лидером в списке основных держателей долга США в марте 2019 года оставалась Китайская Народная Республика, объём вложений составил $1,120 трлн. За Китаем следует Япония — $1,08 трлн, на третьем месте расположилась Великобритания с $317 млрд. Россия не вошла в тридцатку крупнейших держателей.