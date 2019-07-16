https://static.news.ru/photo/e9a9c36a-a7ba-11e9-bee0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Зоозащитная организация PETA (Люди за этичное обращение с животными) обрушилась с критикой на порнографический ролик с участием гомосексуалистов. Активисты обратили внимание на несколько кадров, в которых на заднем фоне виден ползущий мимо аллигатор.

По словам главы PETA Элизы Аллен, животных нельзя использовать в качестве декорации или реквизита. По её словам, они заслуживают того, чтобы избежать стресса из-за яркого света и шума.

PETA выступает за то, чтобы режиссёры задействовали в своих картинах только людей, — заявила Аллен.

Режиссёр ролика Марк Макнамара объяснил, что рептилия не использовалась при съёмке. Аллигатор появился рядом со съёмочной группой, после чего актёры Калеб Страйкер и Диего Санс отошли в сторону, чтобы не мешать передвижению животного, передаёт Lenta.ru .

Ранее News.ru писал, что мнения экспертов-зоозащитников, а также специалистов Московского зоопарка и РАН учли при подготовке в Минприроды перечня запрещённых к содержанию в домашних условиях животных. Постановлением правительства № 795 устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев.