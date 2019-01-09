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Airbus и Boeing не выполнили план поставок самолётов

Hans Blossey/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Европейский авиастроительный концерн Airbus и его американский конкурент Boeing в 2018 году не смогли поставить запланированное количество самолётов. При этом каждое предприятие достигло исторического максимума по числу собранных лайнеров.

Так, Boeing отгрузил 806 лайнеров, а намеревался поставить от 810 до 815. Таким образом, прогноз не оправдался впервые с 2011 года. Причиной стала нехватка фюзеляжей, двигателей и других частей, сообщает Dow Jones. Сейчас специалисты Boeing уже имеют 893 новых заказа. Их общая стоимость составит $143,7 млрд.

Поставки Airbus также были рекордными для компании и достигли 800 лайнеров. Это совпало с нижней границей прогноза компании. Сокращение было обусловлено как проблемами с поставками комплектующих, так и внутренними производственными задержками.

Рост спроса на самолёты обусловлен повышением интереса к авиапутешествиям в странах Азии.

Ранее News.ru писал о том, что Boeing аннулировал заказ на строительство и поставку спутника в рамках проекта Global IP. Это решение было принято после того, как в корпорации узнали о скрытом участии в проекте Китая.


#самолеты #Boeing #Airbus
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