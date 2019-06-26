https://static.news.ru/photo/4dce23e4-9844-11e9-b1de-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Администрация нового украинского президента Владимира Зеленского не хочет видеть Киев столицей Украины.

Об этом журналистам рассказал депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.

Со слов парламентария буквально на днях администрация президента и представители его партии «Слуга народа» внесли предложение о переносе украинской столицы из Киева в другой город.

Гениальную вещь сказала администрация президента. Столицу Украины надо перенести в другое место, — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Как на это отреагировал сам Зеленский и в какой именно город, предположительно, планируется перенести столицу, Рабинович не уточнил, сравнив сложившуюся ситуацию с «анекдотом».

Хотя шутки должны когда-то закончиться, — отметил он.

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