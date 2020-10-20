Журналиста CNN отстранили за мастурбацию во время совещания

https://static.news.ru/photo/c16b064a-12b0-11eb-94e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Kanz/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американский журналист, юридический аналитик CNN и The New Yorker Джеффри Тубин оказался в щекотливой ситуации. Во время совещания в видеочате Zoom его коллеги обнаружили, что 60-летний Тубин занимается самоудовлетворением.

Видеочат был организован между журналом The New Yorker и радио WNYC, совещание было посвящено предстоящим президентским выборам, и в нём участвовало много людей. В определённый момент был сделан перерыв, но, когда эфир возобновился, Тубин опустил камеру и принялся удовлетворять свои плотские потребности.

Коллеги, увидевшие это, были шокированы, тогда как сам пожилой журналист был уверен, что его никто не видит. Вскоре он отключился от чата, а затем вернулся в него, будучи убеждённым, что его действия остались незамеченными.

Я совершил невероятно глупую ошибку, полагая, что камера выключена. Приношу извинения моей жене, семье, друзьям и коллегам. Я был уверен, что меня никто не видит, так как думал, что отключил камеру, — оправдывался Тубин, чьи слова приводит Vice.com.

Представитель издания Натали Раабе сообщила, что журналист отстранён от работы на время внутреннего расследования. Редактор Дэвид Ремник, в свою очередь, заверил аудиторию, что ситуация будет серьёзно изучена и последуют определённые меры. Пока неясно, будет ли Тубин восстановлен в должности или же его уволят.

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