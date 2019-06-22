Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило американкам принимать женскую «Виагру», которая создана на основе бремеланотида.
Данное вещество помогает представительницам прекрасного пола восстановить пониженное либидо в предменопаузе. Оно воздействует на области мозга, которые отвечают за половое влечение.
По данным
Помимо этого, они выразили опасения, что препарат был одобрен без проведения тщательных исследований, а сведения о побочных эффектах при длительном употреблении отсутствуют.
Ранее News.ru писал, что новое средство для лечения сексуальной дисфункции у женщин в ближайшее время начнут производить в России. Клинические испытания уже завершены, началась подготовка документов для регистрации препарата в Минздраве.