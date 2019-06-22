https://static.news.ru/photo/9e274fda-94e5-11e9-86a8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mantero/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило американкам принимать женскую «Виагру», которая создана на основе бремеланотида.

Данное вещество помогает представительницам прекрасного пола восстановить пониженное либидо в предменопаузе. Оно воздействует на области мозга, которые отвечают за половое влечение.

По данным The Guardian , некоторые специалисты отнеслись к препарату с недоверием. Они подчёркивают, что либидо может быть пониженным также по психологическим причинам, и поэтому решать проблему следует с врачом, а не с помощью медикаментов.

Помимо этого, они выразили опасения, что препарат был одобрен без проведения тщательных исследований, а сведения о побочных эффектах при длительном употреблении отсутствуют.

Ранее News.ru писал, что новое средство для лечения сексуальной дисфункции у женщин в ближайшее время начнут производить в России. Клинические испытания уже завершены, началась подготовка документов для регистрации препарата в Минздраве.