Жительница Нью-Йорка поставила новый рекорд по поеданию хот-догов

https://static.news.ru/photo/ffd36d8e-be21-11ea-8a12-fa163e074e61_660.jpg Мики Судо (слева) Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый рекорд в рамках проведения ежегодного конкурса по поеданию хот-догов в Нью-Йорке среди женщин установила американка Мики Судо. Ей потребовалось 10 минут, чтобы съесть 48 с половиной штук.

Как сообщается, из-за пандемии коронавируса конкурс пришлось провести в засекреченном месте без присутствия болельщиков. Так, в состязании участвовали пять человек. Перед соперниками выставили стаканы с водой и разложили огромное количество хот-догов.

Думаю, я побила рекорд. Конечно, я хотела бы, чтобы все, кто болел за меня, были здесь, — отметила Судо, слова которой приводит РИА Новости.

В 2019 году Мики Судо смогла съесть лишь 31 хот-дог. В то же время её рекордом ранее была 41 сосиска — такого результата девушка добилась в 2017 году. Примечательно, что Судо является бессменной победительницей конкурса среди женщин с 2014 года.

Конкурс Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводится в Нью-Йорке каждый год в День независимости США 4 июля.

Самое первое состязание состоялось в 1916 году. Тогда ирландец Джим Маллен на спор съел 13 сосисок за 12 минут. Отдельный турнир для женщин был организован в 2011 году ввиду того, что состязание стало популярным среди представительниц прекрасной половины человечества.

Как правило, конкурс проводится у закусочной Nathan's Famous, расположенной на углу Сёрф и Стилвел-авеню в Бруклине.

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