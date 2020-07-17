Житель штата Колорадо заболел бубонной чумой

https://static.news.ru/photo/944e9722-c85e-11ea-a95f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karsten Schmalz/www.imago-images.de/Global Look Press

Департамент здравоохранения американского штата Колорадо сообщил, что один из местных жителей заболел бубонной чумой. Это первый подобный случай с 2015 года.

В настоящий момент пациент выздоровел. Новых случаев заболевания пока не обнаружено, передаёт Fox News. Предполагается, что заражение произошло после контакта с белками.

У пациента обнаружена первично-септическая чума в крови, которая не может передаваться другим людям, — отметили в департаменте.

Глава ветслужбы штата Дженнифер Хаус рассказала, что случаи инфицирования чумой фиксируются в Колорадо по крайней мере с 1940-х годов. От диких грызунов люди заражаются практически каждый год. В Депздраве отметили, что местные власти имеют разработанные заранее планы на такой случай, которые периодически проверяют на учениях.

Симптомами чумы являются головная боль, высокая температура и рвота. Эти признаки появляются спустя неделю после заражения. При ранней диагностике заболевание лечится антибиотиками.

По информации Центров по контролю над заболеваниями и профилактике, с начала XX века в США зафиксировано около тысячи случаев заболевания чумой.

Как писал NEWS.ru, 14 июля ветеринары выявили вирус африканской чумы свиней в Красночинском районе Забайкальского края РФ. Очаги нашли на территории сёл Укыр и Менза. Предположительно, домашние животные подхватили болезнь от переносчиков из дикой среды.