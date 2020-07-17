Житель штата Колорадо заболел бубонной чумой

Департамент здравоохранения американского штата Колорадо сообщил, что один из местных жителей заболел бубонной чумой. Это первый подобный случай с 2015 года.
В настоящий момент пациент выздоровел. Новых случаев заболевания пока не обнаружено,
У пациента обнаружена первично-септическая чума в крови, которая не может передаваться другим людям, — отметили в департаменте.
Глава ветслужбы штата Дженнифер Хаус рассказала, что случаи инфицирования чумой фиксируются в Колорадо по крайней мере с 1940-х годов. От диких грызунов люди заражаются практически каждый год. В Депздраве отметили, что местные власти имеют разработанные заранее планы на такой случай, которые периодически проверяют на учениях.
Симптомами чумы являются головная боль, высокая температура и рвота. Эти признаки появляются спустя неделю после заражения. При ранней диагностике заболевание лечится антибиотиками.
По информации Центров по контролю над заболеваниями и профилактике, с начала XX века в США зафиксировано около тысячи случаев заболевания чумой.
Как писал NEWS.ru, 14 июля ветеринары выявили вирус африканской чумы свиней в Красночинском районе Забайкальского края РФ. Очаги нашли на территории сёл Укыр и Менза. Предположительно, домашние животные подхватили болезнь от переносчиков из дикой среды.
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