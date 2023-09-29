Page Six: жена Трампа Мелания пересмотрела условия брачного договора

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Дональд Трамп, Мелания Трамп

Супруга экс-президента США Дональда Трампа Мелания пересмотрела условия брачного договора, рассказали источники издания Page Six. Это произошло на фоне продолжающихся судебных тяжб мужа и его возможного возвращения в Белый дом в случае победы на выборах главы государства.

За последний год команда Мелании уже трижды пересматривала условия «послебрачного» соглашения с Трампом, пишет издание. При этом собеседник подчеркнул, что бывшая первая леди «никуда не собирается» и просто хочет защитить имущество сына.

Мелания больше всего обеспокоена сохранением и увеличением значительного имущества для их сына Бэррона, — говорится в публикации.

Другой источник рассказал Page Six, что Мелания Трамп также хочет обезопасить себя в условиях продолжающихся судебных тяжб, с которыми столкнулся Трамп. Экс-президент по-прежнему очень богат, но пересмотр договора обеспечит более надежное будущее для Мелании и их сына, если пара распадется.

27 сентября Трампа признали виновным в деле о мошенничестве. Согласно решению суда в Нью-Йорке, бывший хозяин Белого дома в финансовых отчетах называл завышенные цифры своего миллиардного состояния, представленных банкам и страховщикам.

По словам генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, Трамп на протяжении десяти лет завышал цену своих активов на сумму от $812 млн до $2,2 млрд. Это позволило бывшему американскому лидеру получить кредиты на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго, заявили в прокуратуре.