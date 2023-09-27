Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве

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Экс-президент США Дональда Трампа признан виновным в деле о мошенничестве, передает Reuters. Согласно решению суда в Нью-Йорке, бывший хозяин Белого дома называл завышенные цифры своего состояния на миллиарды долларов ежегодно в финансовых отчетах, представленных банкам и страховщикам.

Решение, вынесенное судьей Артуром Энгороном в Манхэттене относится к самому крупному иску штата против бывшего президента США, прямо перед судебным процессом, который должен начаться уже 2 октября. Штат требует вернуть ущерб в размере 250 миллионов долларов.

Генпрокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс подала в суд на Трампа, его компанию по недвижимости и двух его сыновей в сентябре 2022 года, обвинив их в завышении стоимости активов в период с 2011 по 2021 — так они хотели получить более выгодные условия от банков и страховщиков. Это одно из шести дел против Трампа, включая четыре уголовных дела в разных штатах, которые уже переданы в суд. Трамп утверждает, что иск был политически мотивирован и скорее всего он обжалует решение.

До этого сообщалось, что если бы выборы президента США проходили сегодня и в них участвовали бы только Джо Байден и Дональд Трамп, то за двух кандидатов проголосовали бы по 46% избирателей. Другая ситуация сложилась при гипотетическом участии в выборах кандидатов от третьих партий, таких как партия зеленых или либертарианцев. В этом случае победил бы бывший президент Трамп с результатом 40% голосов против 39% у Байдена.