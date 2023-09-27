Суд отказал Трампу в прекращении разбирательства по делу о мошенничестве

Фото: White House/Global Look Press

Нью-йоркский суд отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в прекращении разбирательства по делу о мошенничестве при оценке активов, сказано в тексте постановления. Инстанция решила, что политик и его компания «могут нести ответственность в рамках закона», передает РИА Новости.

По словам генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, Трамп на протяжении десяти лет завышал цену своих активов на сумму от $812 млн до $2,2 млрд. Это мошенничество позволило бывшему американскому лидеру получить кредиты на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго, считает она.

Ранее стало известно, что Трампа признали виновным в деле о мошенничестве. Согласно решению суда в Нью-Йорке, бывший хозяин Белого дома в финансовых отчетах называл завышенные цифры своего состояния на миллиарды долларов ежегодно, представленных банкам и страховщикам.

Решение, вынесенное судьей Артуром Энгороном в Манхэттене относится к самому крупному иску штата против бывшего президента США, прямо перед судебным процессом, который должен начаться уже 2 октября. Штат требует вернуть ущерб в размере $250 млн. Это одно из шести дел против Трампа, включая четыре уголовных дела в разных штатах, которые уже переданы в суд.