Заключённая с коронавирусом умерла в США через месяц после родов

В США скончалась 30-летняя заключённая, заражённая коронавирусом. За четыре недели до смерти женщина, находившаяся на искусственной вентиляции лёгких, родила ребёнка путём кесарева сечения.
31 марта заключённую осмотрел медперсонал тюрьмы, так как у неё наблюдались «жар, сухой кашель и другие симптомы». Женщину госпитализировали, подключив к аппарату ИВЛ. 1 апреля на свет появился её ребёнок, а спустя несколько дней тест подтвердил заражение пациентки коронавирусом,
В Федеральном бюро тюрем США уточнили, что у умершей было заболевание, которое, по данным специалистов, повышает риск развития осложнений, связанных с COVID-19. Заключённая умерла 28 апреля, находясь в госпитале.
В Великобритании беременная медсестра попала в больницу после заражения коронавирусом. Врачи провели экстренное кесарево сечение, после операции Мэри Агьяпонг умерла. Её супруг назвал новорождённую дочь Мэри в честь жены, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен