Заключённая с коронавирусом умерла в США через месяц после родов

https://static.news.ru/photo/385dfbac-8ac3-11ea-a440-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В США скончалась 30-летняя заключённая, заражённая коронавирусом. За четыре недели до смерти женщина, находившаяся на искусственной вентиляции лёгких, родила ребёнка путём кесарева сечения.

31 марта заключённую осмотрел медперсонал тюрьмы, так как у неё наблюдались «жар, сухой кашель и другие симптомы». Женщину госпитализировали, подключив к аппарату ИВЛ. 1 апреля на свет появился её ребёнок, а спустя несколько дней тест подтвердил заражение пациентки коронавирусом, передаёт CNN.

В Федеральном бюро тюрем США уточнили, что у умершей было заболевание, которое, по данным специалистов, повышает риск развития осложнений, связанных с COVID-19. Заключённая умерла 28 апреля, находясь в госпитале.

В Великобритании беременная медсестра попала в больницу после заражения коронавирусом. Врачи провели экстренное кесарево сечение, после операции Мэри Агьяпонг умерла. Её супруг назвал новорождённую дочь Мэри в честь жены, писал NEWS.ru.