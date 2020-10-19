Загадочно пропавшую в лесу американку нашли спустя 11 дней

https://static.news.ru/photo/c3336e90-121a-11eb-ac1b-fa163e074e61_660.jpg Национальный парк Зайон Фото: NPS Photo/Sierra Coon/wikipedia.org

Жительницу США, которая пропала в лесу в штате Юта при загадочных обстоятельствах, нашли живой спустя 11 дней поисков.

Инцидент произошёл 6 октября в национальном парке Зайон неподалёку от города Спрингдейл. Последний раз 38-летнюю Холли Куртье видели на выходе из микроавтобуса рядом с остановкой Грот, которая ведёт к нескольким пешеходным тропам. Женщина не вернулась к месту сбора, информация о её местонахождении отсутствовала.

Волонтёры, рейнджеры и спасательные отряды обнаружили Куртье благодаря данным, которые предоставили посетители нацпарка. Американку нашли сильно похудевшей и со множеством синяков. Её передали родственникам и поместили в одну из местных больниц.

Причины случившегося пока не установлены, передаёт CNN.

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