Загадочно пропавшую в лесу американку нашли спустя 11 дней

Жительницу США, которая пропала в лесу в штате Юта при загадочных обстоятельствах, нашли живой спустя 11 дней поисков.
Инцидент произошёл 6 октября в национальном парке Зайон неподалёку от города Спрингдейл. Последний раз 38-летнюю Холли Куртье видели на выходе из микроавтобуса рядом с остановкой Грот, которая ведёт к нескольким пешеходным тропам. Женщина не вернулась к месту сбора, информация о её местонахождении отсутствовала.
Волонтёры, рейнджеры и спасательные отряды обнаружили Куртье благодаря данным, которые предоставили посетители нацпарка. Американку нашли сильно похудевшей и со множеством синяков. Её передали родственникам и поместили в одну из местных больниц.
Причины случившегося пока не установлены,
Как писал NEWS.ru, проживающая в Германии россиянка провела двое суток в расщелине на альпийском леднике Гренц. В ней туристка оказалась после того, как 23 августа в одиночку отправилась на ледник в шортах и без необходимого снаряжения.