За отказ ответит: Twitter подаст в суд на Маска в начале недели Bloomberg: Twitter в начале недели подаст в суд на Маска из-за его отказа купить компанию

Фото: Социальные сети

Американская компания Twitter, владеющая одноимённой социальной сетью, в начале недели намерена подать в суд на предпринимателя Илона Маска за отказ её приобретения за $44 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Ожидается, что иск будет направлен в суд штата Делавэр.

По данным агентства, руководство Twitter заключило контракт с нью-йоркской юридической фирмой Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK). Она будет представлять интересы компании в суде. Предполагается, что в начале недели Twitter направит иск в суд в штате Делавэр.

9 июля CNBC сообщил, что Маск расторг сделку по покупке социальной сети по причине того, что не были выполнены её условия со стороны Twitter. Маск в письме заявил, что руководство компании не предоставило затребованную документацию, которая могла бы показать долю фальшивых аккаунтов и учётных записей, используемых для массовой рассылки.

25 апреля руководство Twitter официально сообщило о том, что Маск покупает соцсеть. Сумма сделки оценивалась в $44 млрд.

13 мая стало известно, что бизнесмен приостановил сделку. Он инициировал проверки числа фейковых подписчиков и ботов в соцсети, проверив на подлинность 100 случайных аккаунтов Twitter, после чего заявил, что не будет покупать Twitter, пока число ботов не станет меньше 5%.

8 июля появилась информация, что сделка по приобретению Twitter Маском оказалась под «серьёзной угрозой». Проблема заключалась в невозможности определить, какое количество аккаунтов Сети является фальшивыми.

Ранее председатель совета директоров Twitter Брэт Тэйлор заявил о намерении подать в суд на Илона Маска и таким образом добиться выполнения сделки по приобретению социальной сети.

По условиям сделки, в случае отказа от покупки Маск должен выплатить компании компенсацию в размере $1 млрд.