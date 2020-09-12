ВВС США назвали место будущей войны с участием Штатов

https://static.news.ru/photo/7e534dd0-f506-11ea-b637-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

Война будущего, которая будет проходить с участием США, не будет похожа на конфликты последних двух десятилетий. Об этом заявил начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США Чарльз Браун — младший.

По словам Брауна, будущая крупная война не останется далеко от берегов США и будет по боевым потерям и экзистенциальным рискам для нации напоминать то, что происходило со страной во время Второй мировой войны, пишет Defence News.

По данным издания, первому чернокожему начальнику штаба в истории ВВС придётся столкнуться с противодействием конгрессменов, выступающих против закрытия военных баз с устаревшими самолётами в своих округах. Кроме того, основные расходы ВВС придутся на модернизацию военно-промышленной компании Northrop Grumman, которая отвечает за создание новых тяжёлых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider и новых межконтинентальных ракет Ground Based Strategic Deterrent.

Ранее журналист издания Валери Инсинна в ходе визита в Центр управления боевыми действиями, образованный при Объединённой базе Эндрюс Морской авиации США, наблюдала модель ответных действий США на атаку потенциального противника, предположительно России.

По словам обозревателя, сценарий отражения атаки начинался с того, что некое государство с сопоставимыми военными возможностями провело серию наступательных операций. Сначала при помощи кибератак, затем — осуществив нападение на американские объекты в космосе и запустив крылатые ракеты по территории США, сообщал NEWS.ru.