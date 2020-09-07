В США нашли способ отразить атаку России, но признали его несовершенным

Модель отражения российской атаки, которую протестировало американское военное командование, нуждается в доработке. Об этом рассказала обозреватель издания Defence News Валери Инсинна.
Новый комплекс получил название Advanced Battle Management System («Расширенная система управления боем»).
Как именно выстроена работа военных, журналист
По словам обозревателя, военные получили возможность работать на модернизированных компьютерах, которые «с одной кнопки» выводят карты ракетных объектов неприятеля или информацию о наличии истребителей на базах Военно-воздушных сил США на Аляске.
Впрочем, как отметила Инсинна, американской армии ещё предстоит оттачивать навыки и улучшать взаимодействие различных служб. Например, операторам во время отработки задач пришлось координировать действия по телефону и вручную отслеживать потоки данных.
При этом она отметила, что новая система управления военными действиями ещё не нашла практического применения в полной мере.
Что касается, сценария отражения атаки, то начинался с того, что некое государство с сопоставимыми военными возможностями провело серию наступательных операций. Сначала при помощи кибератак, затем — осуществив нападение на американские объекты в космосе и запустив крылатые ракеты по территории США.
Ранее NEWS.ru писал, что по оценке самих американских военных, в системе «революционное» только название. Она требует доработки, но уже выглядит «многообещающее».
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