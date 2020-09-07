В США нашли способ отразить атаку России, но признали его несовершенным

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Модель отражения российской атаки, которую протестировало американское военное командование, нуждается в доработке. Об этом рассказала обозреватель издания Defence News Валери Инсинна.

Новый комплекс получил название Advanced Battle Management System («Расширенная система управления боем»).

Как именно выстроена работа военных, журналист увидела в ходе визита в Центр управления боевыми действиями, образованный при Объединённой базе Эндрюс Морской авиации США. Там ей была представлена модель ответных действий США на атаку потенциального противника, предположительно — России.

По словам обозревателя, военные получили возможность работать на модернизированных компьютерах, которые «с одной кнопки» выводят карты ракетных объектов неприятеля или информацию о наличии истребителей на базах Военно-воздушных сил США на Аляске.

Впрочем, как отметила Инсинна, американской армии ещё предстоит оттачивать навыки и улучшать взаимодействие различных служб. Например, операторам во время отработки задач пришлось координировать действия по телефону и вручную отслеживать потоки данных.

При этом она отметила, что новая система управления военными действиями ещё не нашла практического применения в полной мере.

Что касается, сценария отражения атаки, то начинался с того, что некое государство с сопоставимыми военными возможностями провело серию наступательных операций. Сначала при помощи кибератак, затем — осуществив нападение на американские объекты в космосе и запустив крылатые ракеты по территории США.

Ранее NEWS.ru писал, что по оценке самих американских военных, в системе «революционное» только название. Она требует доработки, но уже выглядит «многообещающее».