Второму медику на Алясе потребовалась срочная помощь после прививки Pfizer

https://static.news.ru/photo/5b04c53c-4030-11eb-9ba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/Global Look Press

В США началась вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом, разработанным американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. На Аляске после получения прививки срочная медицинская помощь потребовалась уже второму медицинскому работнику.

По регламенту, установленному в Штатах, первыми вакцину должны получить сотрудники медслужб, а также постояльцы домов престарелых. По информации New York Times, один из сделавших прививку медиков почувствовал себя плохо после процедуры. Уже через десять минут после инъекции у него проявились симптомы, характерные для аллергической реакции — припухлости под глазами, першение в горле и головокружение.

Вместе с тем, по данным источника, врачи не рассматривали такую реакцию пациента на вакцину как аллергическую. Сообщается, что после оказания помощи и приёма лекарств он пришёл в норму уже через час и был выписан.

Этот случай стал уже вторым на Аляске. Общественность задалась вопросом, не стоит ли приостановить вакцинацию населения до уточнения свойств препарата и возможных побочных эффектов. Специалисты считают, что два случая не являются поводом заморозить программу вакцинации.

Я не думаю, что это значит, что мы должны поставить производство вакцины на паузу. Вовсе нет. Но исследователи должны разобраться, какой компонент вакцины вызывает такую реакцию, — заявил эксперт и член консультативной группы, рекомендовавшей вакцину Pfizer для экстренного применения, доктор Пол Оффит,

Как писал NEWS.ru, вечером 16 декабря сообщалось о первом случае негативной реакции организма на препарат у медработника на Аляске. Отмечалось, что она была схожа с той, которая проявилась, предположительно, у двух других медиков после прививок в Великобритании на прошлой неделе.