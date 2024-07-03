Известный актер испугался смерти Байдена в прямом эфире Актер Адам Сэндлер допустил, что американцы увидят смерть Байдена в прямом эфире

Голливудский актер Адам Сэндлер остался в ужасе от дебатов президента США Джо Байдена и его главного оппонента Дональда Трампа. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) комедиант предположил, что американцы второй раз в истории могут стать свидетелями смерти лидера страны.

Таким образом артист провел параллель между действующим президентом и Джоном Кеннеди. Кроме того, Сэндлер подчеркнул, что в настоящее время США, как и в 1960-х, провоцируют Россию на ядерную войну.

Не сегодня так завтра мы увидим смерть президента Америки в прямом эфире. Второй раз в истории США. Первый раз это был Кеннеди. Кеннеди убил киллер. Байдена убьет старость, — написал Сэндлер.

Ранее Reuters писало, что представители Демократической партии в Конгрессе США готовятся призвать Джо Байдена покинуть предвыборную гонку. По данным агентства, причиной этому послужили провальные для американского лидера дебаты с Дональдом Трампом.

До этого американский предприниматель Илон Маск написал в своей соцсети, что победителями прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Он считает, что мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от демократов.