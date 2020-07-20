Во время стрельбы в США пострадали 12 человек

https://static.news.ru/photo/8c4f7dc4-c9cc-11ea-b592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция американского города Пеория сообщила, что в результате стрельбы на набережной пострадали 12 человек. Инцидент произошёл примерно в пять утра, когда там находились около 200 человек.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжёлое, однако медики не опасаются за их жизни.

В настоящее время у полиции нет информации о подозреваемых, передаёт Peoria Journal Star.

Ранее NEWS.ru писал, что в ночном клубе M-Bar Club города Джексон в американском штате Миссисипи произошла стрельба. В результате ЧП погиб один человек. 41-летний Кортес Шелби получил огнестрельное ранение в шею. Врачи констатировали его смерть на месте. По данным полиции, в клубе поругались два человека. После ссоры один из них достал пистолет, выстрелил в нескольких людей, а затем скрылся с места происшествия.