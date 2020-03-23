В США активно обсуждается история американки Данни Аскини, которой выставили счёт почти в $35 тысяч за лечение от коронавируса COVID-19. Такие непомерные расходы на здравоохранение в Америке, где не существует обязательного медицинского страхования, не редкость. Аналитики и журналисты бьют тревогу: если правительство быстро не придумает, как снизить расходы граждан на лечение от нового заболевания, эпидемия ударит по США так же сильно, как по Италии, и разорит граждан.

Корень проблемы Данни Аскини кроется в том, что у неё, как и у 27 млн других американцев, не было медицинской страховки. Обычно часть расходов на лечение в США оплачивает работодатель — это самый популярный вид медицинского страхования в Америке. Но Аскини недавно ушла с работы и как раз собиралась переезжать в столицу, чтобы получить новую. Именно в этот момент её настиг коронавирус, причём в тяжёлой форме, и женщине потребовалась госпитализация. После прохождения лечения ей пришёл счёт на $34 927 (примерно 2,8 млн рублей). В эту сумму входила экстренная помощь, нахождение в палате интенсивной терапии, тест на коронавирус и даже то, что Аскини вообще пересекла порог больницы — так называемая плата за пользование помещением.

Я была очень шокирована, — приводит слова Аскини журнал Time. — Я лично никого не знаю, у кого было бы столько денег.

Тем не менее вряд ли американцам без страховки удастся сэкономить, если им потребуется госпитализация. Эксперты называют среднюю цену необходимых процедур для лечения тяжёлых случаев коронавируса в Америке от $9 до $20 тысяч (от 720 тысяч до 1,6 млн рублей). Даже если у жителя США есть страховка от работодателя, ему всё равно придётся выложить в среднем $1600 для того, чтобы её активировать. Ежегодная плата за индивидуальный страховой план ещё выше — $5800 за базовый пакет. Ситуацию усугубляет то, что выплата пособия по болезни в США остаётся на усмотрение работодателя. То есть больничный в Америке — это скорее исключение, чем правило.

Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Для малоимущих граждан существует две программы компенсации медицинских расходов — Medicare и Medicaid. Первая финансируется с налоговых отчислений, вторая считается, скорее, благотворительной, и обе доступны для пожилых людей и работников с низкими доходами. Предыдущий президент Барак Обама пытался исправить ситуацию реформой, получившей неофициальное название Obamacare. По задумке она обязывала всех американцев покупать медицинскую страховку с одновременным созданием более доступных планов. Дональд Трамп оказался ярым противником этой реформы, но своё обещание отменить Obamacare ему так и не удалось исполнить: в отсутствие более жизнеспособных альтернатив конгресс проголосовал против такого решения. Однако Трамп всё же отменил штрафы за отказ покупать страховку.

Передовая, но крайне дорогая система здравоохранения США оказалась не готова к огромному числу заболевших на фоне экономических трудностей простых людей, которых отправили в бессрочный отпуск или на сокращённый рабочий день из-за коронавируса. Конгресс США 18 марта спешно одобрил законопроект, сделавший тесты на коронавирус бесплатными. Но издание The Atlantic полагает , что драгоценное время уже было упущено. Из-за того что тесты были платными, США до сих пор проводили меньше проверок на коронавирус, чем другие страны. Вирусологи предполагают, что сейчас по Америке могут разгуливать уже 80 тысяч заражённых. А в отсутствие чётких данных об очагах инфекции и количестве заболевших центральным властям сложнее сдерживать эпидемию и распределять ресурсы в те регионы, где они особенно нужны.

Даже теперь, когда за тестирование не надо платить, врачи проводят его крайне неохотно. По данным CNN, материалы на анализ сейчас берут только у тех пациентов, которым потребуется другое лечение в случае подтверждения COVID-19. В основном это люди старше 70. Всем остальным больным с симптомами коронавируса назначают ту же терапию, что и при пневмонии. Но и сами американцы не слишком охотно встают в очередь на тест, боясь потерять деньги за лечение и получить вычет из зарплаты за отсутствие на работе по болезни. Всё это помогает распространению вируса.

Keiko Hiromi/www.keikohiromi.com/Global Look Press

Если вы больны, перед вами должно стоять как можно меньше барьеров, — комментирует Time юрист по медицинским вопросам Кейтлин Донован. — И отнюдь не в интересах общества, чтобы больные люди разгуливали вокруг, ходили на работу и заражали других.

И всё же для пациентов с COVID-19 в США есть хорошие новости. Как отдельные штаты, так и федеральное правительство пытаются оказать им финансовую помощь. Иногда им через суд удаётся списать свои долги за лечение. Кроме того, 23 марта ожидается, что конгресс проголосует по законопроекту, предусматривающему субсидию $3 тысячи каждой американской семье на борьбу с последствиями коронавируса.