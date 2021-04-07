Власти США выдадут семьям погибших от COVID-19 по $9 тысяч

https://static.news.ru/photo/5e9d07b2-97bb-11eb-b901-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Граждане США смогут получить финансовую помощь на похороны родственников, умерших от коронавируса, сообщает The Washington Post.

Программу, инициированную администрацией президента США Джо Байдена, запустят со следующей недели. Право получить помощь будут иметь все граждане вне зависимости от уровня доходов, если им не выдавали аналогичных пособий по другой программе. Для этого американцы должны будут предоставить необходимые документы.

Отмечается, что программа может обойтись бюджету страны в несколько миллиардов долларов.

По последним данным, в США от коронавируса скончались уже более 557 тысяч американцев.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Джо Байден констатировал, что борьба с болезнью ещё далека от завершения. В Соединённых Штатах, которые продолжают лидировать в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией, продолжается активное распространение новых штаммов COVID-19. По его словам, новые мутации коронавируса распространяются быстро, растёт число новых случаев заражения, но при этом падает количество смертей, оно растёт только в некоторых регионах.

Американский лидер также отметил, что Америка уже достигла «невероятного прогресса» в вакцинации и есть все шансы выполнить текущую задачу — провести 200 млн прививок к 100-му дню его пребывания на посту президента.