«Вероятно, придется»: Трамп об участии в выборах Трамп намекнул на готовность участвовать в выборах президента США в 2024 году

Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп намекнул, что готов участвовать в выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. На митинге перед своими сторонниками в штате Техас 22 октября он заявил, что будет вынужден пойти на выборы. Его выступление транслировал телеканал Newsmax.

Теперь, чтобы наша страна была вновь успешной, безопасной и великой, я, видимо, должен буду сделать это еще раз, — сказал Трамп.

Республиканец в очередной раз говорил о фальсифицированных, по его мнению, результатах президентских выборов 2020 года. Это позволило ему утверждать, что он «дважды выдвигался и дважды победил».

При этом Трамп отметил, что во второй раз за него проголосовало на несколько миллионов американцев больше, чем в 2016 году. Также за собой 76-летний политик оставил рекорд по числу голосов, собранных на выборах президента США.

Я получил больше голосов, чем любой действующий президент нашей страны в истории, — подчеркнул Трамп.

Днем ранее о намерении вновь участвовать в президентских выборах заявил соперник Трампа по выборам 2020 года 79-летний действующий хозяин Белого дома Джо Байден. В интервью телеканалу MSNBC он, правда, оговорился, что формального решения на этот счет он пока еще не принял. Но жена его уже поддерживает, добавил Байден.